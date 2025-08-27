В Ровенскую область прибыл шестой эвакуационный поезд из Донбасса

На Ровенщине полицейские встретили эвакуационный поезд из Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины

В Ровенской области полицейские встретили уже шестой с начала года эвакуационный поезд. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

На этот раз в регион прибыли 12 жителей Донецкой области. Среди них — люди с инвалидностью, пенсионеры и домашние животные. Для них эта поездка стала вынужденным шагом: они оставили родные дома, имущество, нажитое годами, и привычную жизнь.



«В руках — лишь самое необходимое, в глазах — тревога и неуверенность, а в сердце — боль за потерянным», — говорится в сообщении.



На перроне новоприбывших встречали полицейские, спасатели, медики и волонтеры. Они помогали с багажом, давали первые консультации по документам и рассказывали о дальнейшем размещении в безопасных громадах области.

Эвакуационный поезд прибыл из Донецкой области на Ровенщину. Фото: Нацполиция Украины

Напомним, с 17 июля по 17 августа гуманитарная миссия «Пролиска» эвакуировала более 5500 человек из Донецкой области.