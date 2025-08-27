На Рівненщину прибув шостий евакуаційний потяг із Донбасу

На Рівненщині поліцейські зустріли евакуаційний потяг із Донецької області. Фото: Нацполіція України

На Рівненщині поліцейські зустріли вже шостий з початку року евакуаційний потяг. Про це повідомила Національна поліція України.

Цього разу до регіону прибули 12 мешканців Донецької області. Серед них — люди з інвалідністю, пенсіонери та свійські тварини. Для них ця поїздка стала вимушеним кроком: вони залишили рідні будинки, майно, нажите роками, та звичне життя.



«У руках — лише найнеобхідніше, в очах — тривога і невпевненість, а в серці — біль за втраченим», — йдеться у повідомленні.



На пероні новоприбулих зустрічали поліцейські, рятувальники, медики та волонтери. Вони допомагали з багажем, давали перші консультації щодо документів та розповідали про подальше розміщення у безпечних громадах області.

Нагадаємо, з 17 липня по 17 серпня гуманітарна місія «Проліска» евакуювала понад 5500 осіб із Донецької області.