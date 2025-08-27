Войска РФ стирают с лица земли Доброполье и Белозерское: как оттуда вывозят людей, рассказал волонтер

Эвакуация из Белозерского в Донецкой области. Скрин видео: facebook.com/yevhen.kaplin

После серии российских авиаударов и применения FPV-дронов в Доброполье Донецкой области ситуация резко ухудшилась. Об этом сообщил Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» в интервью «Новостям Донбасса».

После удара российской полутонной бомбой по ТЦ «Аврора» жители массово начали покидать Доброполье

16 июля россияне сбросили полутонную авиабомбу на торговый центр «Аврора» в центре города. По словам Каплина, тогда пострадало много людей, и именно это стало отправной точкой массового выезда. На тот момент в Доброполье проживало около 30 тысяч человек, а вместе с прилегающими громадами — около 50 тысяч.

Доброполье в августе 2025 года. Скрин видео: facebook.com/yevhen.kaplin

С 17 июля по 17 августа гуманитарная миссия «Пролиска» эвакуировала более 5500 человек. Для сравнения: в марте 2025 года удалось вывезти только 300.

«Выросло количество заявок от маломобильных и немобильных людей, нагрузка на команду значительно увеличилась», — отметил руководитель миссии.



По словам Каплина, в Доброполье ежедневно фиксируются удары.



«Среди дня на город могут прилететь 7–8 авиабомб, активно действуют FPV-дроны. 80–85% жителей уже покинули город, остальные прячутся в подвалах», — рассказал он.

Евгений Каплин в Доброполье. Скрин видео: facebook.com/yevhen.kaplin

Транзитные пункты для переселенцев оказались переполнены

Павлоградский центр, где люди ночевали даже на полу и в палатках.

«Тот Дом культуры, где размещался пункт, имел ужасные условия. На сцене, прямо в зрительном зале, стояло 116 кроватей, но их не хватало. Были дни, когда ночевало около 200 человек — в палатках рядом, на полу, в детской комнате, везде», — рассказал Каплин.

Сейчас пункт перенесли в законсервированное учебное заведение, где развернули 120 кроватей, по 10 в каждом классе.

«Это более комфортные и приватные условия», — добавил он.

Транзитный пункт для переселенцев в Волосском Днепропетровской области. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin

Также открыли ещё два пункта — в Лозовой Харьковской области и Волосском Днепропетровской.

Транзитный пункт для переселенцев в Волосском Днепропетровской области. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin

От Белозерского ничего не осталось

Особенно сложной ситуация остаётся в Белозерском, которое за три недели было полностью разбомблено. Там отсутствует мобильная связь, что усложняет эвакуацию.

«Мы приезжали по трём заявкам, заходили в подвал — и забирали пятнадцать человек в семиместный бус. Люди просто просили увезти их, потому что не могли дозвониться никому», — рассказал он.

Каплин добавил, что волонтёры работают в условиях постоянной угрозы: «Недавно мы видели в городе неразорванный снаряд от РПГ. Это значит, что диверсионно-разведывательные группы врага уже подходят настолько близко, что могут стрелять даже из ручного гранатомёта».

Волонтёры работают под угрозой атак и столкновений с российскими ДРГ

Во время прорыва на Добропольском направлении волонтёры «Пролиски» оказались возле населённых пунктов, которые значились в «серой зоне» на карте аналитического проекта DeepState.

«К нашему автобусу подъехала ДРГ на машине с российскими номерами и в военной форме. Самое страшное тогда было — попасть в плен», — сказал Каплин.

В тот день волонтёры вывезли 79 жителей, хотя в списке было только 35.

«Автобус был полностью забит людьми и вещами», — добавил он.

Доброполье в августе 2025 года. Скрин видео: facebook.com/yevhen.kaplin

Несмотря на опасность, эвакуация продолжается. В один из дней миссия вывезла 79 человек вместо запланированных 35.

«Одна женщина с тремя детьми вцепилась в колесо автобуса и сказала: “Вы не выедете, пока не вывезете меня. У меня муж в ВСУ. Если вы меня не заберёте, меня тут кончат”», — привёл пример Каплин.

В течение минувшего дня, 26 августа, российские военные целенаправленно обстреливали объекты энергетической инфраструктуры в Добропольской громаде. Под атакой находились все шахты Добропольской громады.