Войска РФ стирают с лица земли Доброполье и Белозерское: как оттуда вывозят людей, рассказал волонтер

После серии российских авиаударов и применения FPV-дронов в Доброполье Донецкой области ситуация резко ухудшилась. Об этом сообщил Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» в интервью «Новостям Донбасса».
16 июля россияне сбросили полутонную авиабомбу на торговый центр «Аврора» в центре города. По словам Каплина, тогда пострадало много людей, и именно это стало отправной точкой массового выезда. На тот момент в Доброполье проживало около 30 тысяч человек, а вместе с прилегающими громадами — около 50 тысяч.
Доброполье в августе 2025 года. Скрин видео: facebook.com/yevhen.kaplin
С 17 июля по 17 августа гуманитарная миссия «Пролиска» эвакуировала более 5500 человек. Для сравнения: в марте 2025 года удалось вывезти только 300.
«Выросло количество заявок от маломобильных и немобильных людей, нагрузка на команду значительно увеличилась», — отметил руководитель миссии.
По словам Каплина, в Доброполье ежедневно фиксируются удары.
«Среди дня на город могут прилететь 7–8 авиабомб, активно действуют FPV-дроны. 80–85% жителей уже покинули город, остальные прячутся в подвалах», — рассказал он.
Евгений Каплин в Доброполье. Скрин видео: facebook.com/yevhen.kaplin
Павлоградский центр, где люди ночевали даже на полу и в палатках.
«Тот Дом культуры, где размещался пункт, имел ужасные условия. На сцене, прямо в зрительном зале, стояло 116 кроватей, но их не хватало. Были дни, когда ночевало около 200 человек — в палатках рядом, на полу, в детской комнате, везде», — рассказал Каплин.
Сейчас пункт перенесли в законсервированное учебное заведение, где развернули 120 кроватей, по 10 в каждом классе.
«Это более комфортные и приватные условия», — добавил он.
Транзитный пункт для переселенцев в Волосском Днепропетровской области. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin
Также открыли ещё два пункта — в Лозовой Харьковской области и Волосском Днепропетровской.
Транзитный пункт для переселенцев в Волосском Днепропетровской области. Фото: facebook.com/yevhen.kaplin
Особенно сложной ситуация остаётся в Белозерском, которое за три недели было полностью разбомблено. Там отсутствует мобильная связь, что усложняет эвакуацию.
«Мы приезжали по трём заявкам, заходили в подвал — и забирали пятнадцать человек в семиместный бус. Люди просто просили увезти их, потому что не могли дозвониться никому», — рассказал он.
Каплин добавил, что волонтёры работают в условиях постоянной угрозы: «Недавно мы видели в городе неразорванный снаряд от РПГ. Это значит, что диверсионно-разведывательные группы врага уже подходят настолько близко, что могут стрелять даже из ручного гранатомёта».
Во время прорыва на Добропольском направлении волонтёры «Пролиски» оказались возле населённых пунктов, которые значились в «серой зоне» на карте аналитического проекта DeepState.
«К нашему автобусу подъехала ДРГ на машине с российскими номерами и в военной форме. Самое страшное тогда было — попасть в плен», — сказал Каплин.
В тот день волонтёры вывезли 79 жителей, хотя в списке было только 35.
«Автобус был полностью забит людьми и вещами», — добавил он.
Доброполье в августе 2025 года. Скрин видео: facebook.com/yevhen.kaplin
Несмотря на опасность, эвакуация продолжается. В один из дней миссия вывезла 79 человек вместо запланированных 35.
«Одна женщина с тремя детьми вцепилась в колесо автобуса и сказала: “Вы не выедете, пока не вывезете меня. У меня муж в ВСУ. Если вы меня не заберёте, меня тут кончат”», — привёл пример Каплин.
В течение минувшего дня, 26 августа, российские военные целенаправленно обстреливали объекты энергетической инфраструктуры в Добропольской громаде. Под атакой находились все шахты Добропольской громады.