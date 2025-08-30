Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

30 августа 2025, 13:31

Захватчики атаковали двор многоэтажки в Краматорске

30 августа 2025, 13:31

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко Россияне атаковали Краматорск. Фото: Александр Гончаренко

Оккупационные военные РФ в субботу утром, 30 августа, третий раз за день обстреляли прифронтовой город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

«В 10:25 Краматорск подвергся третьему обстрелу за сутки — вражеский БПЛА нанес удар по двору многоквартирного жилого дома», — отметил он.

Гончаренко уточнил, что сейчас устанавливаются последствия.

Ранее мы писали, что ночью и утром Краматорск Донецкой области попал под российский обстрел. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

