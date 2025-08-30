Захватчики атаковали двор многоэтажки в Краматорске

Оккупационные военные РФ в субботу утром, 30 августа, третий раз за день обстреляли прифронтовой город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.
«В 10:25 Краматорск подвергся третьему обстрелу за сутки — вражеский БПЛА нанес удар по двору многоквартирного жилого дома», — отметил он.
Гончаренко уточнил, что сейчас устанавливаются последствия.
Ранее мы писали, что ночью и утром Краматорск Донецкой области попал под российский обстрел. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Победим цензуру вместе!