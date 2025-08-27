Четыре авиабомбы сбросили россияне на Константиновку: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры — ГВА

Последствия российского обстрела города Константиновка Донецкой области днём 27 августа. Фото: ГВА

После полудня в среду, 27 августа, российские оккупационные войска нанесли четыре авиаудара по городу Константиновка Краматорского района Донецкой области. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Четыре авиаудара по Константиновке: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры», — написал он.

Отмечается, что для атаки на город противник применил управляемые авиабомбы ФАБ-250.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

Взрывной волной и обломками была повреждена гражданская инфраструктура: фасады многоквартирных домов, двух заведений культуры, двух магазинов, четырех торговых павильонов, легковой автомобиль, сообщил начальник ГВА.

В свою очередь телеграм-канал «Типичная Константиновка» сообщает, что сегодня город также был атакован ударными беспилотниками. По информации канала, прилёты были зафиксированы по улицам Громова, Космонавтов и в других местах центральной части города.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела 27 августа в Константиновке возник пожар в многоэтажном доме, известном местным жителям как «Космос».