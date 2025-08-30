Армия РФ дважды ударила по Краматорску: есть повреждения

Ночью и утром Краматорск Донецкой области попал под российский обстрел. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Как отмечается, в 01:52 БпЛА «Молния-2» ударил по частному сектору. В результате ударов повреждены два жилых дома.



Кроме того, в 07:15 российские войска, предварительно, с применением БПЛА, нанесли удар по спальному району многоквартирных домов. Повреждения устанавливаются.



Ранее мы писали, что российские оккупанты дроном обстреляли Краматорск Донецкой области в пятницу, 29 августа. В результате ударов один человек погиб, еще один пострадал.

