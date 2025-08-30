Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Армия РФ дважды ударила по Краматорску: есть повреждения

30 августа 2025, 09:29

Армия РФ дважды ударила по Краматорску: есть повреждения

Ночью и утром Краматорск Донецкой области попал под российский обстрел. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

Как отмечается, в 01:52 БпЛА «Молния-2» ударил по частному сектору. В результате ударов повреждены два жилых дома.

Кроме того, в 07:15 российские войска, предварительно, с применением БПЛА, нанесли удар по спальному району многоквартирных домов. Повреждения устанавливаются.

Ранее мы писали, что российские оккупанты дроном обстреляли Краматорск Донецкой области в пятницу, 29 августа. В результате ударов один человек погиб, еще один пострадал.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Краматорск Донецкая область
События
Война

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:46
В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет
20:15
Дроны атаковали аннексированный Крым, двое оккупантов пострадали — «Атеш»
13:43
Дрон атаковал Мариуполь — поврежден жилой дом — ФОТО
12:42
«ЛНР» призналась в долгах перед работниками только после вмешательства «прокуратуры»
12:06
Военнослужащего ВСУ собираются судить в «ДНР» за якобы обстрелы в Новоазовском районе
15:36
Россияне повредили центр поддержки мариупольских переселенцев в Киеве
22:39
В «ДНР» пообещали выплатить долги шахтерам, но сумму задолженности скрыли
22:21
В группировке «ЛНР» женщину приговорили к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «госизмене»
16:57
В оккупированном Донецке владельцу кафе оштрафовали за фотографию боксера Усика
16:40
На оккупированной Луганщине миллионные долги по зарплате и завышенные начисления по ЖКХ
10:58
Российские силовики задержали «первую заместительницу министра строительства ДНР» Юлию Мерваезову – росСМИ
09:17
Жителя оккупированного Донецка ФСБ обвиняет в подготовке диверсий по заданию СБУ
22:07
На оккупированной Луганщине школьники будут изучать российские «произведения» о войне против Украины – ОВА
19:58
«Верховный суд ЛНР» вынес «приговор» женщине, которую оккупанты обвиняют в «шпионаже» за военными РФ
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:47
Группировка «ДНР» теперь оставляет без воды жилье, признанное «бесхозным»
14:04
Украинцы в оккупации могут защитить себя в интернете
10:54
В Джанкое и Красногвардейском зафиксированы удары по железнодорожной инфраструктуре
09:01
Россия усиливает присутствие на Бердянском направлении — Андрющенко
07:18
Путин может уволить главу «ДНР» Пушилина из-за водного кризиса в Донецке — СМИ
все новости
15:32
Из Константиновки спасатели эвакуировали 12 человек
14:37
Россияне массировано обстреляли дронами Славянск: много повреждений
13:31
Захватчики атаковали двор многоэтажки в Краматорске
13:16
Во Львове убит экс-глава Верховной Рады Андрей Парубий
12:24
РФ дважды нанесла удар по Константиновке: пострадал один житель
11:46
В оккупированном Мариуполе количество учеников школ сократилось более чем в два раза, первоклассников — почти втрое: горсовет
10:52
Российские войска за сутки обстреляли три района Донетчины: повреждены дома и авто
10:16
РФ массированно обстреляла Украину ракетами и БПЛА: ПВО сбила более 500 целей
09:45
Оккупанты за сутки убили одного человека и ранили шесть в Донецкой области
09:29
Армия РФ дважды ударила по Краматорску: есть повреждения
08:59
Силы обороны поразили НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области РФ
22:30
Экс-мэр Славянска Неля Штепа и ее защитники снова не явились на заседание суда
21:00
Куйбышевский НПЗ в Самаре РФ приостановил работу после атаки беспилотников — СМИ
20:15
Дроны атаковали аннексированный Крым, двое оккупантов пострадали — «Атеш»
19:45
В Киеве возросло количество жертв в результате российского удара
19:15
Россияне атаковали прифронтовую Константиновку: есть раненый
18:54
Военный выжил после пыток россиян на Донетчине, он пять суток добирался до позиций ВСУ: детали истории
17:57
Ермак провел переговоры со спецпредставителем Трампа: о чем говорили
16:54
Войска России ударили по Доброполью: возник масштабный пожар на территории предприятия
16:37
Армия РФ нанесла удар по отделению «Новой почты»: погиб мужчина, пострадал ребенок
все новости
ВИДЕО
РЛС российской системы ПВО С-400 в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео ГУР поразило дорогостоящую РЛС российской системы ПВО С-400 в оккупированном Крыму
29 августа, 10:53
Скриншот из видео. Источник: t.me/ombr_63 Авиация ВСУ накрыла опорный пункт российских штурмовиков в Торском
28 августа, 14:13
Задержание агента ФСБ. Фото: служба безопасности Украины Жителю Приморского ФСБ доставляла взрывчатку дронами
28 августа, 13:35
Последствия атаки на НПЗ в Самарской области. Фото: кадр из видео Атака дронов на два НПЗ в России: на заводах масштабные пожары
28 августа, 12:35
Российский ракетный корабль в Азовском море. Фото: кадр из видео ГУР поразило российский ракетный корабль в Азовском море: носитель «Калибров» поврежден
28 августа, 11:51
Три ребёнка погибли из-за российского удара по Киеву 28 августа. Фото: Виталий Кличко/Тelegram Из-за российского обстрела в Киеве погибли три ребенка: самому младшему было 3 года — Кличко
28 августа, 11:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор