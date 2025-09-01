В Мариупольском порту снова грузят украденное зерно и уголь

Мариупольский порт. Источник: t.me/andriyshTime

В захваченном Мариупольском порту под погрузкой оказались сразу два судна. Одно — под зерновым элеватором, как обычно скрытно, другое — у причала для сыпучих грузов, где загружают уголь. Об этом сообщает Telegram-канал «Андрющенко-Time».

По данным источника, суда уже прошли идентификацию. Ожидается, что корабль с углем отправится в российский порт Темрюк для оформления экспорта в Алжир, а балкер с зерном — в Египет.

Мариупольский порт. Источник: t.me/andriyshTime



Автор канала отмечает, что «мародерство возобновилось в прежних масштабах на фоне жестких дедлайнов Трампа и отсутствия реального противодействия со стороны Украины». В публикации подчеркивается: если бы были задействованы «Нептун», «Фламинго», «Лютий» или БЭКи, «ни одно судно не смогло бы выйти с награбленным из наших портов».



Тем временем в Севастопольскую бухту зашел еще один балкер с украденным украинским зерном — пишет «Крымский ветер». Судно направлено на загрузку к зерновому терминалу «Авлита» (в российской юрисдикции — «Авал»).

Севастопольская бухта. Источник: t.me/Crimeanwind



При этом, как пишет проект «Степной Волк Приазовья», нынешний урожай на временно оккупированных территориях Приазовья оказался худшим за многие годы. В бывшем Приморском районе собрали лишь 17—23 центнера зерновых и 1—4 центнера подсолнечника с гектара. Часть полей вообще не убирали — их просто перепахали.



Сельхозпредприятия несут огромные убытки. Рабочим урезали зарплаты, пайщики не получили зерно, а продажа урожая стала возможна только при условии дополнительных платежей за услуги элеваторов.

Напомним, армия РФ выбирает в качестве целей украинские агропредприятия и наносит удары в дни жатвы, когда аграрии собирают зерно. Смотрите в авторской программе журналистов «Новости Донбасса».