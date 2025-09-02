Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево

Диверсия партизан в районе Дебальцево Донецкой области.

Партизаны движения «АТЕШ» провели диверсию в районе Дебальцево Донецкой области. В результате операции была нарушена логистика и задержано снабжение российских войск на Донецком направлении.



«Мы специально выбрали эту точку для атаки — по данному маршруту регулярно проходят составы с топливом, боеприпасами и техникой. Тут задержки в поставках напрямую влияют на снижение боеспособности оккупационной армии на приоритетном для оккупантов направлении», — говорится в сообщении.



