02 сентября 2025, 17:57

В Мариуполе ударом поражена техника РФ в промышленных гаражах

Место удара по технике ВС РФ. Место удара по технике ВС РФ.

В Мариуполе поражено место стоянки российской военной техники в промышленных гаражах. По предварительным данным, под удар попали элементы системы ПВО, однако тип и количество уничтоженной техники уточняются. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.


Он опроверг заявления оккупантов о якобы «сбитой ракете»:
«Ну, разве что техника сбила всё собой — то да».

По предварительной информации, прилёт пришёлся на район улицы Крайняя, квартал Азовья.

«Замечательно. Продолжаем фиксацию и наблюдение с места. Прекрасная тенденция: за последние семь дней это уже второй прилёт. Первый был не очень удачным, а второй намного лучше. Ждём третьего — показательного», — отметил Андрющенко.

