Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Киевской области построят жилье для переселенцев из Луганщины. Что известно

04 сентября 2025, 16:05

В Киевской области построят жилье для переселенцев из Луганщины. Что известно

Жилье на Киевщине. Фото: Киевская ОВА Жилье на Киевщине. Фото: Киевская ОВА

Для ВПЛ из Луганщины построят жилье в Киевской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

По его словам, меморандум о сотрудничестве по строительству жилья для ВПЛ заключили между Луганской ОВА, Киевской ОВА, Северскодонецкой ГВА и городским советом Украинки на Киевщине.

«Уже 11 лет жилищный вопрос стоит на первом месте для наших ВПЛ. Киевщина стала домом для более чем 55 тысяч жителей Луганской области. Киевская ОВА поддержала наши предложения по строительству жилья на территории области. В частности, в рамках реализации меморандума уже в этом году в пределах Украинской городской территориальной громады выделят земельный участок под такое строительство. Кроме выделения земли под дальнейшее строительство жилья для ВПЛ, с Киевской ОВА достигнута договоренность об обустройстве сопутствующей жилищной инфраструктуры – подъездных путей, инженерных сетей и так далее, разработке и внедрении механизмов для эффективного решения жилищных вопросов переселенцев», – рассказал Харченко.

Напомним, что в Киевской области построят квартал для переселенцев из Мариуполя.

ТЕГИ

Люди
Алексей Харченко
Места
Украинка Луганская область Киевская область
Прочее
Строительство Война Жилье ВПЛ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
08:30
«АТЕШ» фиксирует переброску техники оккупантов из Луганска на Запорожское направление
17:32
В оккупированном селе на Луганщине едва не сгорела улица из-за природного пожара
17:07
Лавров требует от мира признать российскую оккупацию украинских территорий
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
13:13
На оккупированной Луганщине часовые очереди за топливом
09:39
Оккупанты готовят боевых медиков в колледже Геническа
09:11
На оккупированной Луганщине в детсадах станет обязательной российская пропаганда – ОВА
17:57
В Мариуполе ударом поражена техника РФ в промышленных гаражах
15:33
Из РФ и оккупации вернули еще одну группу украинских детей
11:30
Партизаны нарушили логистику оккупантов под Дебальцево
11:24
На оккупированной Донетчине почти 3000 человек оштрафованы российскими судами за нарушение комендантского часа
10:49
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
10:43
18-я Славянская бригада НГУ: Россия уничтожила канал Северский Донец–Донбасс
09:01
Российские войска проводят ротацию между Донбассом и Херсонщиной
18:40
ГУР и Сопротивление уничтожили командный пункт 35-й армии РФ на Запорожье
все новости
18:16
В Константиновке российский FPV-дрон атаковал жилой сектор: погиб человек, еще один тяжело ранен
17:40
МиГ-29 ВСУ ударил по базе штурмовиков и дроноводов РФ
17:05
Медведев пригрозил Британии вернуть переданные Украине активы РФ «в натуральной форме — украинской землей»
16:53
Российская армия продвинулась в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях – DeepState
16:52
На границе с Россией выявлен случай бубонной чумы
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
16:12
Войска РФ ударили ракетой по сотрудникам гуманитарной миссии в Чернигове: два человек погибли, трое ранены
16:08
Инклюзивный бассейн на Прикарпатье открылся в реабилитационном центре «Донбасс»
16:05
В Киевской области построят жилье для переселенцев из Луганщины. Что известно
15:42
Экономика РФ приблизилась к нулевой отметке — глава Сбербанка
15:38
Пилоты дронов уничтожили танк, артиллерию и роботизированный комплекс российских войск на Донетчине
15:20
Парламент возвращает тюрьму за СЗЧ: что меняется для военных
15:15
Войска РФ из артиллерии обстреляли Херсон: возникли пожары, ранены коммунальщики
15:05
Экс-главу Хмельницкой МСЭК Крупу освободили из-под стражи
14:41
Появились фотоподтверждения переброски техники РФ в Донецкую область
14:20
В ВСУ назвали задание для российских войск на осень на Покровском направлении
14:05
Армия РФ сбросила три авиабомбы на больницу в Константиновке
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
13:07
Украинские военные взяли в плен 25-летнего оккупанта из Курска
12:29
Spiegel: Берлин готов помочь Украине бронетехникой и ракетами, но не военными
все новости
ВИДЕО
Иллюстративное фото В Константиновке российский FPV-дрон атаковал жилой сектор: погиб человек, еще один тяжело ранен
04 сентября, 18:16
Последствия удара по оккупантам РФ. МиГ-29 ВСУ ударил по базе штурмовиков и дроноводов РФ
04 сентября, 17:40
Сотрудники гуманитарной миссии по разминированию в Чернигове попали под российский обстрел — два человека погибли, трое ранены. Фото: ГВА Войска РФ ударили ракетой по сотрудникам гуманитарной миссии в Чернигове: два человек погибли, трое ранены
04 сентября, 16:12
Удары по российской технике на Донетчине. Фото: кадр из видео Пилоты дронов уничтожили танк, артиллерию и роботизированный комплекс российских войск на Донетчине
04 сентября, 15:38
Удар по резервуару АГЗС в Тарасовке. Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
04 сентября, 13:43
Оккупант из Курска сдался в плен. Скриншот Украинские военные взяли в плен 25-летнего оккупанта из Курска
04 сентября, 13:07
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор