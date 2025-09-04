В Киевской области построят жилье для переселенцев из Луганщины. Что известно

Жилье на Киевщине. Фото: Киевская ОВА

Для ВПЛ из Луганщины построят жилье в Киевской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, меморандум о сотрудничестве по строительству жилья для ВПЛ заключили между Луганской ОВА, Киевской ОВА, Северскодонецкой ГВА и городским советом Украинки на Киевщине.



«Уже 11 лет жилищный вопрос стоит на первом месте для наших ВПЛ. Киевщина стала домом для более чем 55 тысяч жителей Луганской области. Киевская ОВА поддержала наши предложения по строительству жилья на территории области. В частности, в рамках реализации меморандума уже в этом году в пределах Украинской городской территориальной громады выделят земельный участок под такое строительство. Кроме выделения земли под дальнейшее строительство жилья для ВПЛ, с Киевской ОВА достигнута договоренность об обустройстве сопутствующей жилищной инфраструктуры – подъездных путей, инженерных сетей и так далее, разработке и внедрении механизмов для эффективного решения жилищных вопросов переселенцев», – рассказал Харченко.

