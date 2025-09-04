У Київській області збудують житло для переселенців з Луганщини. Що відомо

Житло на Київщині. Фото: Київська ОВА

Для ВПО з Луганщини збудують житло у Київській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, меморандум про співпрацю щодо будівництва житла для ВПО уклали між Луганською ОВА, Київською ОВА, Сіверськодонецькою МВА та міською радою Українки на Київщині.



«Вже 11 років житлове питання стоїть на першому місці для наших ВПО. Київщина стала домівкою для понад 55 тисяч жителів Луганської області. Київська ОВА підтримала наші пропозиції щодо будівництва житла на території області. Зокрема, у рамках реалізації меморандуму вже цього року у межах Української міської територіальної громади виділять земельну ділянку під таке будівництво. Крім виділення землі під подальше будівництво житла для ВПО, з Київською ОВА досягнуті домовленості про облаштування супутньої житлової інфраструктури – під'їзних шляхів, інженерних мереж і так далі, розроблення та впровадження механізмів для ефективного вирішення житлових питань переселенців», – розповів Харченко.

