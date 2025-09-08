Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ

08 сентября 2025, 10:59

Россияне продолжают изымать имущество украинцев на временно оккупированных территориях. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ Россияне продолжают изымать имущество украинцев на временно оккупированных территориях. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

Оккупанты ищут предателей, которые будут помогать им отбирать имущество у украинцев на временно оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

РФ продолжает изымать имущество тех, кто был вынужден бежать от оккупации. Для этого они набирают так называемых «инспекторов» среди местных коллаборантов.

Недвижимость и имущество украинцев объявляют «бесхозяйственным», после чего «национализируют» и передают переселенцам из РФ или дарят предателям за проявленную лояльность.

