Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ

Россияне продолжают изымать имущество украинцев на временно оккупированных территориях. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

Оккупанты ищут предателей, которые будут помогать им отбирать имущество у украинцев на временно оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



РФ продолжает изымать имущество тех, кто был вынужден бежать от оккупации. Для этого они набирают так называемых «инспекторов» среди местных коллаборантов.



Недвижимость и имущество украинцев объявляют «бесхозяйственным», после чего «национализируют» и передают переселенцам из РФ или дарят предателям за проявленную лояльность.