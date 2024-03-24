«ДНР» ухвалила «закон» про вилучення «безхазяйної» нерухомості

Вилучення нерухомості: «ДНР» ухвалила «закон»

На окупованій території Донецької області так званим парламентом («Народною радою ДНР») ухвалено «закон» про виявлення та передачу в муніципальну власність житлових приміщень, які «мають ознаки безхазяйного майна». «Закон» ухвалено і набрав чинності 21 березня.



Згідно з папером, ознаками «безхазяйної» нерухомості є:

невнесення плати за житлове приміщення та комунальні послуги протягом одного року до дня виявлення житлового приміщення, що має ознаки безгосподарного; відсутність відомостей про зареєстроване право власності на житлове приміщення в Єдиному державному реєстрі нерухомості РФ; невикористання житлового приміщення, яке у тому числі загрожує його безпеці.

«Безхазяйну» нерухомість виявляють «органи місцевого самоврядування». Відомості про житлові приміщення, що «мають ознаки безхазяйних», можуть передавати їм як люди, так і юридичні особи, у тому числі «органи публічної влади», яким стало відомо про таке майно.



Протягом 10 днів з дня виявлення «безхазяйного» житлового приміщення на сайті «органу місцевого самоврядування», а також біля входу до житлового приміщення розміщується оголошення про це та необхідність особистої явки до «уповноваженого органу» власника нерухомості протягом 30 днів з наступними документами:

а) паспортом громадянина Російської Федерації чи іншим документом, що засвідчує особу;

б) правовстановлюючими (правозасвідчувальними) документами на житлове приміщення.



Якщо протягом 30 днів після публікації оголошення ніхто не заявить про права власності на житлове приміщення, інформація з сайту Федеральної податкової служби РФ та відповіді «уповноважених органів» підтвердять відсутність власника, нерухомість ставиться на облік як безгосподарна.



При цьому, якщо немає доступу до житлового приміщення, невикористання якого «загрожує безпеці», проводиться його відкриття у присутності «поліції.



Через три місяці після визнання житлового приміщення безхазяйним, «уповноважений орган» подає до «суду» заяву про переведення права власності на це приміщення на користь створеного Росією муніципалітету на окупованій території.



У травні 2023 року голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін своїм «указом» встановив особливості набуття права власності на безхазяйну нерухомість на території окупованої частини Донецької області.