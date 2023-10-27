Окупанти незаконно відбирають житло в українців у захопленому Маріуполі — міськрада

У тимчасово окупованому Росією Маріуполі Донецької області загарбники продовжують інвентаризацію будинків з метою відібрати житло. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Зазначається, що окупанти видали розпорядження про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків. Так, вони формують робочі групи, які ходитимуть та виявлятимуть власників. За їх відсутності будуть заносити будинок у відповідний список.



У міськраді додали, що це спроба привласнити чуже майно, посилаючись на відсутність власників.



«Російські окупанти зруйнували наше місто, а тепер хочуть відібрати у людей, які рятувалися від обстрілу, те, що залишилося цілим. Для створення ілюзії законності вони хочуть посилатись на відсутність власників. Але всі їхні плани не мають юридичної сили», — висловився мер Маріуполя Вадим Бойченко.



Нагадаємо, окупанти повідомили , що в Маріуполі, який був захоплений військами РФ минулого року, стартував опалювальний сезон. Зокрема, запущено 39 котелень. Проте місцеве населення заперечує цю інформацію.