Окупанти шукають колаборантів, щоб відбирати майно на ТОТ

Росіяни продовжують вилучати майно українців на тимчасово окупованих територіях. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

Окупанти шукають зрадників, які допомагатимуть їм відбирати майно в українців на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



РФ продовжує вилучати майно тих, хто був змушений тікати від окупації. Для цього вони набирають так званих «інспекторів» серед місцевих колаборантів.



Нерухомість і майно українців оголошують «безгосподарним», після чого «націоналізують» і передають переселенцям з РФ або дарують зрадникам за проявлену лояльність.