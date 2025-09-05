Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью

Россия продолжает закрывать информационное пространство на ТОТ, сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).
Оккупанты массово изымают телевизионные антенны, чтобы украинцы потеряли связь с родиной. Вместо этого выдают комплект «русский мир» с доступом только к пропагандистским каналам.
Несмотря на это, жители прячут антенны и ловят сигнал ночью, рискуя во время рейдов оккупантов. Кремль выстраивает систему полной информационной изоляции, а его пропагандисты давно стали законными целями этой войны.
