Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью

Фото: ЦНС

Россия продолжает закрывать информационное пространство на ТОТ, сообщает Центр Национального Сопротивления (ЦНС).



Оккупанты массово изымают телевизионные антенны, чтобы украинцы потеряли связь с родиной. Вместо этого выдают комплект «русский мир» с доступом только к пропагандистским каналам.



Несмотря на это, жители прячут антенны и ловят сигнал ночью, рискуя во время рейдов оккупантов. Кремль выстраивает систему полной информационной изоляции, а его пропагандисты давно стали законными целями этой войны.