Семь коллаборантов, воевавших на Донбассе, получили по 15 лет тюрьмы

В Донецкой области суд признал виновными семерых мужчин, которые воевали против Украины в составе оккупационных войск на Донбассе.



По данным областной прокуратуры, они служили стрелками, снайперами и десантниками, поддерживая армию РФ. Суд назначил каждому из них наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационную деятельность.



Сообщается, что еще в 2022 году двое жителей Луганской области вступили в стрелковый полк так называемой «народной милиции ЛНР» и «чистяковскую бригаду», где выполняли обязанности оператора-наводчика БМП и снайперов.



В 2024 году еще двое луганчан присоединились к подразделениям «шторм v лисичанской казачьей роты» и мотострелковой бригады. Один из них подписал контракт прямо во время пребывания в российской колонии. Тогда же житель Донецкой области занял должность стрелка танкового полка вооруженных сил РФ.

В 2025 году к вражеским подразделениям примкнули двое стрелков — уроженец Одесской области и крымчанин. Они воевали против украинской армии в составе мотострелковой и воздушно-десантной дивизий.

Все они принимали участие в боях на Донбассе — в районе Бахмута, Часового Яра, Украинска, а также возле Берестового, Верхнекаменского, Зеленой Долины и других населенных пунктов Донецкой области. Выполняли штурмовые задачи, удерживали позиции, а также привлекались к караульной службе.

Украинские военные задержали их в Бахмутском, Краматорском и Покровском района, отмечается в сообщении.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, Донецкая прокуратура передала в суд дело о военном преступлении во время оккупации на Донбассе.