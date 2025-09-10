Семеро колаборантів, які воювали на Донбасі, отримали по 15 років в'язниці

На Донеччині суд визнав винними сімох чоловіків, які воювали проти України у складі окупаційних військ на Донбасі.



За даними обласної прокуратури, вони служили стрільцями, снайперами та десантниками, підтримуючи армію РФ. Суд призначив кожному з них покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність.



Повідомляється, що 2022 року двоє мешканців Луганської області вступили до стрілецького полку так званої «народної міліції ЛНР» та «чистяківської бригади», де виконували обов'язки оператора-навідника БМП та снайперів.



2024 року ще двоє луганчан приєдналися до підрозділів «шторм v лисичанської козацької роти» та мотострілецької бригади. Один із них підписав контракт прямо під час перебування у російській колонії. Тоді ж мешканець Донецької області обійняв посаду стрільця танкового полку збройних сил РФ.

2025 року до ворожих підрозділів приєдналися двоє стрільців — уродженець Одеської області та кримчанин. Вони воювали проти української армії у складі мотострілецької та повітряно-десантної дивізій.

Усі вони брали участь у боях на Донбасі — у районі Бахмута, Часового Яру, Українська, а також Берестового й Верхньокам’янського Соледарської і Званівської громад та Зеленої долини Лиманської ТГ. Виконували штурмові завдання, утримували позиції, а також залучалися до вартової служби.

Українські військові затримали їх у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах, зазначається у повідомленні.

Фото: Донецька обласна прокуратура

