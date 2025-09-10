Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Появились фото и видео последствий обстрела Краматорска 10 сентября

10 сентября 2025, 17:49

Появились фото и видео последствий обстрела Краматорска 10 сентября

Последствия одного из российских ударов по Краматорску сегодня, 10 сентября. Фото: Оперативный Краматорск/Тelegram Последствия одного из российских ударов по Краматорску сегодня, 10 сентября. Фото: Оперативный Краматорск/Тelegram

Краматорские телеграм-каналы опубликовали фото и видео последствий обстрела города в среду, 10 сентября. 

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска только в течение утра 10 сентября четыре раза нанесли удары беспилотниками по Краматорску.

Отмечалось, что в 08:24 был атакован частный сектор. В 08:42 беспилотник ударил по дорожной инфраструктуре. В 09:10 под обстрел попал двор многоэтажного дома. В 09:57 была обстреляна центральная площадь.

По предварительной информации, ранена женщина 1945 года рождения, сообщили в ГВА.

