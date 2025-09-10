Появились фото и видео последствий обстрела Краматорска 10 сентября

Краматорские телеграм-каналы опубликовали фото и видео последствий обстрела города в среду, 10 сентября.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска только в течение утра 10 сентября четыре раза нанесли удары беспилотниками по Краматорску.
Отмечалось, что в 08:24 был атакован частный сектор. В 08:42 беспилотник ударил по дорожной инфраструктуре. В 09:10 под обстрел попал двор многоэтажного дома. В 09:57 была обстреляна центральная площадь.
По предварительной информации, ранена женщина 1945 года рождения, сообщили в ГВА.
