Украинский боец установил рекорд по уничтожению «Шахедов»

За одну ночь украинские силы противовоздушной обороны зафиксировали рекорд по уничтожению российских ударных беспилотников типа Shahed. В ходе одного боевого дежурства боец с позывным Мигель из состава 1020-го зенитного ракетно-артиллерийского полка сбил 24 вражеских дрона.



Об этом сообщили представители подразделения «Дикие шершни», которые отслеживают и фиксируют результаты боевой работы подразделений ПВО.



Отмечается, что все поражения были осуществлены с применением перехватчиков STING, предназначенных для борьбы с дронами-камикадзе. Достигнутый показатель стал рекордным среди экипажей, участвующих в ночных перехватах «Шахедов».

За одну ніч збита рекордна кількість «шахедів», - рекорд фіксують «Дикі шершні»



24 російські «шахеди» збив боєць з позивним Мігель із 1020-го ЗРАП впродовж одного бойового чергування.



Всі ураження зроблені з використанням перехоплювачів STING pic.twitter.com/aP3phv5okQ — qwest (@qwest__) January 7, 2026

После фиксации рекорда другие расчёты присоединились к инициативе «Побейте рекорд», пытаясь превзойти результат, установленный Мигелем.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 7 января запустили по Украине одну ракету и 95 дронов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»