З'явилися фото та відео наслідків обстрілу Краматорська 10 вересня

Наслідки одного з російських ударів по Краматорську сьогодні, 10 вересня. Фото: Оперативний Краматорськ/Телеграм

Краматорські телеграм-канали опублікували фото та відео наслідків обстрілу міста у середу, 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська лише продовж ранку 10 вересня чотири рази завдали ударів безпілотниками по Краматорську.

Зазначалося, що о 08:24 атакували приватний сектор. О 08:42 безпілотник вдарив дорожньою інфраструктурою. О 09:10 під обстріл потрапив двір багатоповерхового будинку. О 09:57 було обстріляно центральну площу.

За попередньою інформацією, поранено жінку 1945 року народження, повідомили в ГВА.