Армия РФ утром обстреляла центр Херсона: есть погибший

Рано утром 7 января российские войска нанесли артиллерийский удар по центральной части Херсона. Обстрел произошел в жилом районе города.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атаки смертельные ранения получил мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.



Информация о возможных разрушениях и других пострадавших уточняется.

Напомним, во вторник вечером, 6 января, российская армия сбросила бомбу на Краматорск Донецкой области. Пострадали мирные жители.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»