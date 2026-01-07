Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ утром обстреляла центр Херсона: есть погибший
07 января 2026, 11:02

Рано утром 7 января российские войска нанесли артиллерийский удар по центральной части Херсона. Обстрел произошел в жилом районе города.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в результате атаки смертельные ранения получил мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего в настоящее время устанавливается.

Информация о возможных разрушениях и других пострадавших уточняется.

Напомним, во вторник вечером, 6 января, российская армия сбросила бомбу на Краматорск Донецкой области. Пострадали мирные жители.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

