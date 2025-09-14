В Ленинградской и Пермской областях РФ произошли атаки на промышленные объекты

Горит Киришский НПЗ в Ленинградской области. Скриншот

Ночью, 14 сентября, атакам подверглись два крупных промышленных объекта в России — Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области и химический завод АО «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе города Кириши силы ПВО сбили три беспилотника. Их обломки упали на территорию НПЗ и вызвали возгорание. Киришский НПЗ считается одним из десяти крупнейших в России и способен перерабатывать более 20 млн тонн нефти в год.



В Пермском крае удар пришелся по предприятию «Метафракс Кемикалс» в городе Губаха. Предварительно сообщается о повреждении нового цеха по производству карбамида, запущенного в 2023 году. Завод является одним из крупнейших производителей метанола и его производных как в России, так и в Европе, и входит в структуру «Метафракс Групп».



Минобороны РФ заявило, что за ночь было перехвачено 80 украинских беспилотников. По их данным, 30 из них сбиты над Брянской областью, 15 — над Крымом, 12 — над Смоленской, 10 — над Калужской, 5 — над Новгородской, 3 — над Азовским морем, 2 — над Ленинградской, а также по одному над Орловской, Рязанской и Ростовской областями.

Напомним, бензиновый кризис, вызванный ударами украинских Вооруженных Сил по нефтеперерабатывающим заводам РФ, достиг границ оккупированных территорий Украины.