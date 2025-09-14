У Ленінградській та Пермській областях РФ відбулися атаки на промислові об'єкти

Горить Киришський НПЗ у Ленінградській області. Скріншот

Вночі, 14 вересня, атаки зазнали два великі промислові об'єктм у Росії — Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області та хімічний завод АТ «Метафракс Кемікалс» у Пермському краї.

За даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, в районі міста Кіріши сили ППО збили три безпілотники. Їхні уламки впали на територію НПЗ та викликали спалах. Кірішський НПЗ вважається одним із десяти найбільших у Росії і здатний переробляти понад 20 млн тонн нафти на рік.



У Пермському краї удар припав на підприємство «Метафракс Кемікалс» у місті Губаха. Попередньо повідомляється про пошкодження нового цеху з виробництва карбаміду, запущеного у 2023 році. Завод є одним із найбільших виробників метанолу та його похідних як у Росії, так і в Європі, і входить до структури «Метафракс Груп».



Міноборони РФ заявило, що за ніч було перехоплено 80 українських безпілотників. За їхніми даними, 30 із них збиті над Брянською областю, 15 — над Кримом, 12 — над Смоленською, 10 — над Калузькою, 5 — над Новгородською, 3 над Азовським морем, 2 — над Ленінградською, а також по одному над Орловською, Рязанською та Ростовською областями.

Нагадаємо, бензинова криза, викликана ударами українських Збройних Сил по нафтопереробних заводах РФ, досягла меж окупованих територій України.