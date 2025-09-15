В полиции показали кадры первых минут после удара российских авиабомб по центру Краматорска

Первые минуты после удара по центру Краматорска. Фото: кадр из видео

14 сентября около 23:10 российская авиация сбросила четыре авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК на город Краматорск. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области, опубликовав видео первых минут после удара.



На месте работали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Фиксация разрушений продолжается.

Напомним, что в результате этой атаки в Краматорске повреждены 35 многоэтажек, три учебных заведения, административные здания, магазины и банк.



Ранения получили 15 человек, в ГВА рассказали об их состоянии.