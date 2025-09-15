Удар авиабомб по центру Краматорска: количество раненых возросло, в ГВА рассказали об их состоянии

Последствия удара по центру Краматорска. Фото: Краматорская ГВА

Сейчас известно о 15 раненых в результате удара российских авиабомб по центру города Краматорск Донецкой области. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской городской военной администрации Игорь Еськов.



По его словам, у пострадавших диагностировали резаные раны, переломы и ушибы.



«Тяжелых нет. Есть госпитализированные в травматологию. Среди раненых – 10 мужчин и пять женщин. Детей среди пострадавших нет», – рассказал начальник Управления по вопросам информационной политики Краматорской ГВА.

Напомним, что ночью 14 сентября российская авиация сбросила четыре авиабомбы ФАБ-250 на центр Краматорска, в результате чего повреждены 35 многоэтажек, три учебных заведения, административные здания, магазины и банк. Ранее было известно о девяти раненых.