У поліції показали кадри перших хвилин після удару російських авіабомб по центру Краматорська

Перші хвилини після удару по центру Краматорська. Фото: кадр із відео

14 вересня близько 23:10 російська авіація скинула чотири авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК на місто Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області, опублікувавши відео перших хвилин після удару.



На місці працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Фіксація руйнувань продовжується.

Нагадаємо, що внаслідок цієї атаки у Краматорську пошкоджені 35 багатоповерхівок, три навчальні заклади, адміністративні будівлі, магазини та банк.



Поранення отримали 15 людей, у МВА розповіли про їхній стан.