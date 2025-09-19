Российская пропаганда распространила информацию, что гибель людей в Яровой произошла из-за действий Украины

После удара по Яровой россияне сняли постановочное видео. Фото: ЦПД

Пророссийские СМИ опубликовали информацию, в котором рассказывается, что якобы Украина ударила по поселку Яровая Донецкой области 9 сентября. Об этом передает ЦПД.



Подконтрольные кремлю медиа распространяют постановочное видео с женщиной, которая утверждает, что удар по поселку был «провокацией Киева» — якобы ей сказали, что это был «артиллерийский обстрел со стороны ВСУ».



В ведомстве уточнили, что в ролике присутствуют только эмоциональные утверждения и ссылки на чужие слова, является типичной манипуляцией РФ.



«Россия систематически использует гражданских для создания фейковых «показаний» под давлением оккупационных структур. Это стандартная тактика отражения — обвинять Украину в собственных преступлениях», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что российская армия ударила авиационной бомбой по поселку Яровая Донецкой области во время выдачи пенсий. Известно о гибели 25 людей.

