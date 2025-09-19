Російська пропаганда поширила інформацію, що загибель людей у Яровій сталася через дії України

Проросійські ЗМІ опублікували інформацію, в якій розповідається, що нібито Україна вдарила по селищу Ярова Донецької області 9 вересня. Про це повідомляє ЦПД.
Підконтрольні кремлю медіа розповсюджують постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу був «провокацією Києва» — нібито їй сказали, що це був «артилерійський обстріл з боку ЗСУ».
У відомстві уточнили, що у ролику присутні лише емоційні твердження та посилання на чужі слова, це є типовою маніпуляцією РФ.
«Росія систематично використовує цивільні для створення фейкових «показів» під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика відображення – звинувачувати Україну у власних злочинах», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що російська армія вдарила авіаційною бомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій. Відомо про загибель 25 людей.
