При обстреле Брянской области РФ есть пострадавшие

Российская Брянская область 25 сентября попала под обстрел. Известно, что среди пострадавших — ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По предварительной информации, удар был нанесен с помощью
РСЗО «Град» по поселку Белая Березка Трубчевского района.
Есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы в районную больницу, им оказывают помощь.
Кроме того, есть возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий.
Ранее мы писали, что в Белореченском районе Краснодарского края России в ночь на 25 сентября из-за падения обломков беспилотников начался пожар на территории «одного из крупных предприятий муниципалитета».
