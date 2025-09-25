При обстреле Брянской области РФ есть пострадавшие

Российская Брянская область 25 сентября попала под обстрел. Известно, что среди пострадавших — ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



По предварительной информации, удар был нанесен с помощью

РСЗО «Град» по поселку Белая Березка Трубчевского района.



Есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они госпитализированы в районную больницу, им оказывают помощь.



Кроме того, есть возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий.



Ранее мы писали, что в Белореченском районе Краснодарского края России в ночь на 25 сентября из-за падения обломков беспилотников начался пожар на территории «одного из крупных предприятий муниципалитета».

