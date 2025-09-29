Украинские войска провели операцию и поразили артиллерию российской армии на Краматорском направлении

Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

5-я штурмовая бригада ВСУ провела операцию и поразила гаубицу «Мста-Б», пушку «Гиацинт-Б» и еще одну пушку российских войск на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



По словам военных, подразделения 5-й ОШБр продолжают системно работать по артиллерийским целям.



«Это следствие четкой разведки, слаженного взаимодействия и профессионализма наших воинов. Каждый такой успех снижает огневую угрозу для наших подразделений и спасает жизнь», – отметили в бригаде.

Напомним, что ВСУ беспилотниками поразили российские танки на Лиманском направлении.