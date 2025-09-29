Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Украинские войска провели операцию и поразили артиллерию российской армии на Краматорском направлении

29 сентября 2025, 21:04

Украинские войска провели операцию и поразили артиллерию российской армии на Краматорском направлении

Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

5-я штурмовая бригада ВСУ провела операцию и поразила гаубицу «Мста-Б», пушку «Гиацинт-Б» и еще одну пушку российских войск на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

По словам военных, подразделения 5-й ОШБр продолжают системно работать по артиллерийским целям.

«Это следствие четкой разведки, слаженного взаимодействия и профессионализма наших воинов. Каждый такой успех снижает огневую угрозу для наших подразделений и спасает жизнь», – отметили в бригаде.

Напомним, что ВСУ беспилотниками поразили российские танки на Лиманском направлении.

ТЕГИ

Места
Краматорское направление
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война артиллерия ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
21:53
Россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области – ОВА
15:25
Дрон ударил по нефтебазе в оккупированной Феодосии
15:09
Заочно осуждены предатели, участвовавшие в псевдореферендуме на Луганщине
11:49
Сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Севастополе женщину, которая якобы планировала отравить российских военных
09:29
Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге в Волновахе
08:57
Российский военный помог ВСУ ударить по ПВО на Херсонском направлении — АТЕШ
16:27
Кремль будет выдавать соцвыплаты жителям ВОТ «цифровыми рублями»: еще один шаг к тотальному контролю над украинцами
14:59
Внешнее питание ЗАЭС отключено более трех дней. Возможен сценарий Фукусимы — The Guardian
15:15
В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»
11:26
Российское командование отправило в «яму» жителя Донетчины, который с 2015 года воевал против Украины – СМИ
19:33
По трем газораспределительным станциям на захваченной Луганщине нанесены удары дронами
16:58
Когда-то река, теперь сточная канава: что стало с Кальмиусом в Донецке
12:20
В Луганской области предатели Украины получают квартиры переселенцев
11:32
В оккупированном Донецке существенно сократили количество автобусных рейсов из-за топливного кризиса – «ЖС»
09:30
Партизаны сожгли российскую военную технику вблизи оккупированного Бердянска
08:53
ГУР уничтожил самолеты Ан-26 и РЛС оккупантов в Крыму, МО РФ заявило о «сбитых дронах»
07:37
10 лет колонии: Россия вынесла приговор украинцу Куршутову
18:23
Война и море: как Россия разрушает экосистему Азовского и Черного морей
16:55
В оккупированном Луганске представили учебники «Донбасс и Новороссия»: россияне переписывают историю региона – ОВА
12:18
Оккупанты рассредоточивают склады боеприпасов после удара ВСУ по дронам на Луганщине
все новости
23:24
На Белгородской ТЭЦ ракеты HIMARS разрушили основание здания с газотурбинными установками: загорелся главный корпус
22:19
Украинские пилоты дронов поразили две российские системы «Солнцепек» на Купянском направлении
21:53
Россияне привлекают к военной подготовке семьи из оккупированной Луганской области – ОВА
21:30
Ракетный удар по заводу «Электродеталь» в России: повреждены цех и котельная, предприятие приостановило работу
21:04
Украинские войска провели операцию и поразили артиллерию российской армии на Краматорском направлении
20:31
Зеленский рассказал, сколько территории освободили ВСУ за время контрнаступления под Добропольем
19:22
ВСУ беспилотниками поразили российские танки на Лиманском направлении: кадры
19:14
Украинские F-16 успешно поразили российские цели ракетами AIM-120
18:56
Армия РФ обстреляла поселок под Дружковкой: спасатели попали под повторный удар, ранены пять жителей
18:06
В ВСУ рассказали, сколько солдат и техники Россия потеряла за неделю на Восточном направлении
17:47
В России предлагают ввести сухой закон из-за войны против Украины
17:38
По заводу «Электродеталь» в России ударили украинские ракеты «Нептун», которые пролетели более 240 километров
17:29
Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ
17:27
Оккупанты на Запорожском направлении платят командирам, чтобы выжить
16:02
Российские дроны дважды атаковали Славянск в первой половине дня
15:25
Дрон ударил по нефтебазе в оккупированной Феодосии
15:12
До конца года в России призовут в армию 135 тысяч человек
15:09
Заочно осуждены предатели, участвовавшие в псевдореферендуме на Луганщине
14:37
В Краматорске автомобильное колесо пробило лобовое стекло городского троллейбуса
13:59
В Константиновке россияне ударили дроном по гражданскому авто: один человек погиб , один ранен
все новости
ВИДЕО
Российская система «Солнцепек» на Купянском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов поразили две российские системы «Солнцепек» на Купянском направлении
29 сентября, 22:19
Российская артиллерия на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска провели операцию и поразили артиллерию российской армии на Краматорском направлении
29 сентября, 21:04
Российский танк на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ беспилотниками поразили российские танки на Лиманском направлении: кадры
29 сентября, 19:22
Пуск ракеты AIM-120 с украинского истребителя F-16 по российской цели. Украинские F-16 успешно поразили российские цели ракетами AIM-120
29 сентября, 19:14
Пожар в городе Феодосия после удара БПЛА. Дрон ударил по нефтебазе в оккупированной Феодосии
29 сентября, 15:25
Скриншот видео. Источник: t.me/robert_magyar ВСУ впервые сбили вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона
29 сентября, 12:25

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор