ВСУ беспилотниками поразили российские танки на Лиманском направлении: кадры

Российский танк на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты дронов батальона Signum 53-й механизированной бригады ВСУ поразили три танка российских войск на Лиманском направлении. Об этом сообщили в батальоне Signum.



Первый танк украинские бойцы поразили во время его движения в лесном массиве. Удар пришелся по моторному отсеку.



Второй танк был спрятан, но ствол выдавал его позицию. БПЛА атаковал механику танка.



Третий танк обнаружила аэроразведка 63-й механизированной бригады ВСУ, которая по нему отработала. Танк был значительно поврежден, но оккупантам удалось его доставить в укрытие.



«В это время Signum был на сопровождении вражеской техники. Пилот решает завершить операцию – точный маневр, дрон в люке, взрыв. Цель нейтрализована», – отметили в батальоне.

Напомним, что в ВСУ рассказали, сколько солдат и техники Россия потеряла за неделю на Восточном направлении.