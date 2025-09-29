Ракетный удар по заводу «Электродеталь» в России: повреждены цех и котельная, предприятие приостановило работу

Последствия удара по заводу «Электродеталь» в Брянской области. Фото: ВМС ВСУ

Ночью 29 сентября ВСУ минимум двумя крылатыми ракетами ударили по Карачевскому заводу «Электродеталь» в городе Карачев Брянской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона



В результате атаки на заводе повреждены здание котельной и цех по сборке электрических соединителей. Произошел пожар. Завод приостановил работу.



Эвакуировали 80 работников. Пострадали два работника.



«Электродеталь» производит различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

Напомним, что по заводу «Электродеталь» в России ударили украинские ракеты «Нептун», которые пролетели более 240 километров.