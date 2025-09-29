По заводу «Электродеталь» в России ударили украинские ракеты «Нептун», которые пролетели более 240 километров

Последствия удара по заводу «Электродеталь» в Брянской области. Фото: ВМС ВСУ

Ночью 29 сентября украинские ракеты «Нептун» ударили по Карачевскому заводу «Электродеталь» в городе Карачев Брянской области РФ. Об этом сообщил командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.



По его словам, в результате атаки россияне лишились еще одного звена в цепи обеспечения.



В пресс-службе Генерального штаба ВСУ рассказали, что завод поразили подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.



По предприятию выпустили четыре ракеты. Дальность полета – более 240 километров.



Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. Результаты поражения уточняются.



«Электродеталь» производит различные электрические соединители для военных и общепромышленных применений, включая низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители. Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

Напомним, что после атаки пожар произошел в цехах этого завода.