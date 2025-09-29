Ракетний удар по заводу «Електродеталь» у Росії: пошкоджені цех і котельня, підприємство призупинило роботу

Наслідки удару по заводу «Електродеталь» у Брянській області. Фото: ВМС ЗСУ

Вночі 29 вересня ЗСУ мінімум двома крилатими ракетами вдарили по Карачевському заводу «Електродеталь» у місті Карачев Брянської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах регіону.



Внаслідок атаки на заводі пошкоджені будівля котельні та цех зі збирання електричних з'єднувачів. Сталася пожежа. Завод призупинив роботу.



Евакуювали 80 працівників. Постраждали два працівники.



«Електродеталь» виробляє різні електричні з'єднувачі для військових та загальнопромислових застосувань, включаючи низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі. Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

Нагадаємо, що по заводу «Електродеталь» у Росії вдарили українські ракети «Нептун», які пролетіли понад 240 кілометрів.