Разрушения на Краматорской ТЭЦ: пострадали трансформаторы, оборудование и водопровод

Краматорская ТЭЦ после обстрела 3 октября. Фото из открытых источников

В результате российского удара по Краматорской теплоэлектроцентрали повреждены восемь объектов инфраструктуры. Как сообщает «Дружковка info», среди них — три силовых трансформатора напряжением 110 кВ, укрытие станции, главный корпус, здание контрольно-пропускного пункта, ограждение по периметру ТЭЦ и магистральный водопровод.

Удар по Краматорской ТЭЦ 3 октября. Фото из открытых источников

Атака вывела из строя не только трансформаторы, но и масляные выключатели распределительного устройства «Соцгород 110 кВ». Это полностью парализовало работу коммутационного оборудования.



Из-за отсутствия резервных трансформаторов и выключателей провести быструю замену невозможно. Дополнительные повреждения кабельных линий и водопроводной трубы лишили станцию возможности охлаждать и восстанавливать штатный режим работы котельных агрегатов.

Отмечается, что с энергетической точки зрения разрушения на Краматорской ТЭЦ ставят под угрозу стабильность электроснабжения всего северного энергоузла Донбасса.

Напомним, из-за российских обстрелов без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска Донецкой области.