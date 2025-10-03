Донетчина частично обесточена из-за российских обстрелов

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска Донецкой области.
«Россияне продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре. Сегодня их мишенью стала энергетика. Органы власти и ответственные службы остаются на местах и продолжают работать», — отметил он.
Филашкин заявил, что специалисты немедленно восстановят электроснабжение после того, как ситуация с безопасностью стабилизируется.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области российские войска атаковали энергообъект компании ДТЭК.
