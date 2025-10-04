Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Руйнування на Краматорській ТЕЦ: постраждали трансформатори, обладнання та водопровід

04 жовтня 2025, 12:08

Руйнування на Краматорській ТЕЦ: постраждали трансформатори, обладнання та водопровід

Краматорська ТЕЦ після обстрілу 3 жовтня. Фото з відкритих джерел Краматорська ТЕЦ після обстрілу 3 жовтня. Фото з відкритих джерел

Внаслідок російського удару по Краматорській теплоелектроцентралі пошкоджено вісім об'єктів інфраструктури. Як повідомляє «Дружківка info», серед них — три силові трансформатори напругою 110 кВ, укриття станції, головний корпус, будівля контрольно-пропускного пункту, огородження по периметру ТЕЦ та магістральний водопровід.

Удар по Краматорській ТЕЦ 3 жовтня. Фото з відкритих джерел Удар по Краматорській ТЕЦ 3 жовтня. Фото з відкритих джерел

Атака вивела з ладу не лише трансформатори, а й масляні вимикачі розподільчого пристрою «Соцмістечко 110 кВ». Це повністю паралізувало роботу комутаційного устаткування.

Через відсутність резервних трансформаторів та вимикачів провести швидку заміну неможливо. Додаткові пошкодження кабельних ліній та водопровідної труби позбавили станцію можливості охолоджувати та відновлювати штатний режим роботи котельних агрегатів.

Зазначається, що з енергетичного погляду руйнування на Краматорській ТЕЦ ставлять під загрозу стабільність електропостачання всього північного енерговузла Донбасу.

Нагадаємо, через російські обстріли без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська Донецької області.

