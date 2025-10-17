Наибольшие проблемы с энергоснабжением — в Киеве, Харькове и центральных областях

НЭК «Укрэнерго» сообщила о сложной ситуации в энергосистеме Украины. Потребление электроэнергии остается высоким, из-за чего в ряде регионов введены аварийные отключения. Энергетики просят украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В результате очередных российских атак дронами по объектам энергетики утром, 17 октября, без света остаются потребители в нескольких областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. Специалисты делают все возможное, чтобы оперативно восстановить работу поврежденного оборудования.



Самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Аварийные отключения введены также в Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Особенно тяжелая ситуация сохраняется на Черниговщине, где действуют плановые почасовые отключения в три очереди. Это связано с систематическими атаками противника на энергосети региона в последние недели. Восстановительные работы там продолжаются круглосуточно.

Отмечается, что с 07:00 до 22:00 во всех регионах Украины действуют ограничения мощности для промышленных потребителей, чтобы снизить нагрузку на сеть.

