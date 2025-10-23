ВСУ продвигаются на Добропольском направлении у Шахово

Техника ВС РФ горит в районе Шахово.

На Добропольском направлении, северо-западнее района Шахово, продолжаются бои средней интенсивности.



Украинским бойцам удалось занять западную часть населённого пункта Новое Шахово, за остальную территорию продолжаются столкновения. Об этом сообщает автор военного Telegram-канала Muchnoy ✙ Jugend с позывным «Мучной».

«Противник оказывает сопротивление, но тенденция на этом участке — в нашу пользу. В целом ситуация стабильно активная, инициатива частично переходит к нам», — говорится в сообщении.



Отмечается, что враг не снижает активности — линия фронта остаётся динамичной, и каждый метр освобождается ценой усилий и жертв.



Украинские военные продолжают продвигаться, удерживать направление и укреплять достигнутые позиции. Ранее десантники ВСУ подняли украинский флаг в Кучеровом Яре под Добропольем.