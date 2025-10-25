Армия РФ атаковала Краматорскую громаду ночью

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

В субботу ночью, 25 октября, российские захватчики нанесли удар по Краматорской громаде Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Обстрел произошел в 04:00.



«Попадание произошло в частном секторе. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.



Устанавливаются окончательные последствия удара.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 24 октября, погиб один человек, кроме того, пять человек получили ранения.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях