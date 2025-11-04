Партизаны уничтожили узел связи россиян на военном аэродроме в Ростове-на-Дону

Уничтожен ключевой узел связи россиян в Ростове-на-Дону. Скриншот: t.me/atesh_ua

Агенты движения «АТЕШ» сообщили о проведении успешной диверсионной операции на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, который относится к 229-й авиационной базе 4-й армии ВКС и ПВО Южного военного округа России.

В результате атаки полностью уничтожена антенная машина радиорелейной станции связи Р-417 «Багет», установленная на шасси КамАЗ-4310. Отмечается, что эта техника выполняла ключевую роль в обеспечении связи и управления, координировала действия авиации и передачу данных между подразделениями Южного военного округа.



Ее уничтожение стало серьезным ударом по способности российских военных оперативно управлять полетами, организовывать вылеты бомбардировщиков и обеспечивать безопасность аэродрома.



Как подчеркивают в «АТЕШ», ликвидация столь важного элемента системы связи подтверждает: даже на стратегических объектах, расположенных в глубоком тылу, российские оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности.

Напомним,украинские разведчики поразили в оккупированном Крыму пункт управления С-400 «Триумф», радиолокатор и радиолокационную систему военных РФ.