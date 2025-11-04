Партизани знищили вузол зв'язку росіян на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону

Знищено ключовий вузол зв'язку росіян у Ростові-на-Дону. Скріншот: t.me/atesh_ua

Агенти руху «АТЕШ» повідомили про проведення успішної диверсійної операції на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону, який належить до 229-ї авіаційної бази 4-ї армії ВКС та ППО Південного військового округу Росії.

Внаслідок атаки повністю знищено антенну машину радіорелейної станції зв'язку Р-417 «Багет», встановленої на шасі КамАЗ-4310. Наголошується, що ця техніка виконувала ключову роль у забезпеченні зв'язку та управління, координувала дії авіації та передачу даних між підрозділами Південного військового округу.



Її знищення стало серйозним ударом по здатності російських військових оперативно керувати польотами, організовувати вильоти бомбардувальників та забезпечувати безпеку аеродрому.



Як наголошують у «АТЕШ», ліквідація такого важливого елемента системи зв'язку підтверджує: навіть на стратегічних об'єктах, розташованих у глибокому тилу, російські окупанти не можуть почуватися в безпеці.

