Россия атаковала железнодорожную станцию в Каменском

Последствия атаки РФ.

В Каменском российские войска атаковали железнодорожную станцию. Об этом сообщил председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

По его словам, движение поездов в сторону Днепра и в обратном направлении временно осуществляется по резервному маршруту с задержками. На месте проводятся все необходимые восстановительные работы.

«Очередное железнодорожное утро после очередной атаки. Люди целы, остальное — уже расчищается, устраняется, закрывается, чтобы продолжать работу. Поезда днепровского направления будут следовать с задержкой — следите за обновлениями на сайте», — отметил Перцовский.

Напомним, «Укрзализныця» временно ограничила движение поездов на Краматорском направлении.