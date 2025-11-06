Росіяни атакували залізничну станцію у Камʼянському

Наслідки атаки РФ.

У Камʼянському російські війська атакували залізничну станцію Запоріжжя-Камʼянське. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, рух поїздів у напрямку Дніпра й у зворотному напрямку тимчасово здійснюється за резервним маршрутом із затримкою. На місці проводяться всі необхідні відновлювальні роботи.

«Черговий залізничний ранок після чергової атаки. Люди цілі, решта — вже вичищається, вигрібається, закривається, щоб продовжувати роботу. Поїзди Дніпровського напрямку матимуть затримку — слідкуйте за оновленнями на сайті», — зазначив Перцовський.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух поїздів на Краматорському напрямку.