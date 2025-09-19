Поезд «Каменское-Краматорск» остановился из-за травмирования человека

Задерживается ежедневный пригородный поезд №7010/7009, который курсирует из Каменского Днепропетровской области в Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале пригородных поездов Укрзализныци.



«Поезд №7008/7007 Краматорск-Каменское остановился на участке Павлоград-1-Орловщина из-за травмирования человека», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что поезд задерживается на один час.



Кроме того, задержка поезда повлияло на остановку по станции Межеричи регионального поезда №824 Днепр-Харьков. Сейчас задержка более 30 минут.



По состоянию на 18:26 пригородный поезд №7008/7007 Краматорск-Каменское отправился с задержкой 1,5 часа.



Ранее мы писали, что«Укрзализныця» сообщила об изменениях в движении пригородных поездов Днепропетровской области. Причиной стали российские обстрелы, из-за которых часть маршрутов временно ограничена или отменена.

