«Укрзализныця» временно ограничила движение поездов на Краматорском направлении

По просьбе Донецкой областной военной администрации «Укрзализныця» временно ограничила движение поездов дальнего и пригородного сообщения в Краматорском направлении. Об этом сообщили в Минразвитии громад и территорий.

Теперь поезда дальнего следования будут курсировать только до станций Гусаровка или Барвинково. Такое решение принято в связи с текущей ситуацией в регионе и необходимостью обеспечить безопасность пассажиров.



Пассажиры пяти поездов дальнего сообщения, следующих в направлении Краматорска, получают уведомления о конечной станции непосредственно в день отправления через приложение «Укрзализныци».

Чтобы сохранить транспортное сообщение, Донецкая ОВА организовала автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временными конечными станциями. Работники вокзалов и проводники помогают пассажирам сориентироваться и сопровождают их при пересадке.

Ограничения касаются также пригородного движения в Донецкой области, в частности маршрутов «Бантышево—Краматорск» и «Славянск—Райгородок». Отмечается, что движение поездов будет восстановлено, как только это станет возможным.

От редакции: Сегодняшний поток максимально выезжает поездами. Если ляжет железная дорога, то у нас будет большая проблема, потому что в агломерации Константиновка, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Славянск и Краматорск находится примерно 208—212 тысяч человек.



