От восстановления до реформ: Европа и Украина строят доверие заново

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова. Фото: Facebook

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова прибыла в Варшаву для участия в конференции ReBuildUkraine, где европейские и украинские партнеры обсуждают, как превратить солидарность в конкретные шаги восстановления.

«От новой железной дороги “Ужгород—Чоп” до транспортного коридора “Мостыска—Львов” — инвестиции ЕС и команды Team Europe помогают Украине восстанавливать разрушенное и готовиться к вступлению в Европейский Союз», — написала Матернова в Facebook.



Однако, как отметила дипломат, вечер накануне напомнил, что «перестройка» для Украины начинается не с экономики, а с выживания. Россия выпустила 138 беспилотников и одну баллистическую ракету. В Николаеве ранены шесть мирных жителей, трое — в критическом состоянии.



В Харьковской области, в селе Борова, погибли двое человек, еще один мужчина — в Херсоне. Пока инженеры и строители восстанавливают мосты и железные дороги, украинцы продолжают бороться за собственную жизнь.



На фоне воздушных тревог страна сталкивается и с внутренними вызовами. «Многие спрашивали меня о громком коррупционном скандале, который потряс высшие уровни власти», — написала Матернова. Речь идет о расследовании, проведенном НАБУ и САП, — независимыми антикоррупционными органами Украины.



Они раскрыли масштабную схему в государственной компании «Энергоатом». Уже к середине недели свои должности покинули нынешний и бывший министры энергетики. Против двух ключевых участников схемы введены санкции.

«Важно, что расследование продолжается с одобрения властей, — подчеркнула посол. — Это сильный сигнал того, что антикоррупционные институты в Украине действительно работают, и что коррупции нет места даже на самом высоком уровне».

Эти события происходят в то время, когда миллионы украинцев живут без стабильного электричества и тепла. Именно поэтому реакция государства на коррупцию приобретает особое значение. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, выступая на полях встречи министров иностранных дел G7 в Канаде, отметила: «Скандал с коррупцией в энергетике очень серьезен — и время крайне неудачное».



Коррупция, по ее словам, «как рак, который разъедает общество изнутри». Но важно, как быстро и решительно страна реагирует на такие случаи. Украина, считают в ЕС, показывает решимость.

Сохранение независимости антикоррупционной системы — ключевой элемент европейского пути. Это доказательство того, что страна серьезно относится к реформам, к доверию своих граждан и международных партнеров, отметила Матернова.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»