Від відновлення до реформ: Європа та Україна будують довіру наново

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова Фото: Facebook

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прибула до Варшави для участі у конференції ReBuildUkraine, де європейські та українські партнери обговорюють, як перетворити солідарність на конкретні кроки відновлення.

«Від нової залізниці "Ужгород-Чоп" до транспортного коридору "Мостиська—Львів" — інвестиції ЄС та команди Team Europe допомагають Україні відновлювати зруйноване і готуватися до вступу до Європейського Союзу», — написала Матернова у Facebook.



Проте, як зазначила дипломат, вечір напередодні нагадав, що «перебудова» для України починається не з економіки, а з виживання. Росія випустила 138 безпілотників та одну балістичну ракету. У Миколаєві поранено шістьох мирних жителів, троє — у критичному стані.



На Харківщині, в селі Борова, загинули двоє людей, ще один чоловік — у Херсоні. Поки інженери та будівельники відновлюють мости та залізниці, українці продовжують боротися за власне життя.



На тлі повітряних тривог країна стикається з внутрішніми викликами. «Багато хто запитував мене про гучний корупційний скандал, який потряс найвищі рівні влади», — написала Матернова. Йдеться про розслідування, проведене НАБУ та САП, — незалежними антикорупційними органами України.



Вони розкрили масштабну схему у державній компанії «Енергоатом». Вже до середини тижня свої посади залишили нинішній та колишній міністри енергетики. Проти двох ключових учасників схеми запроваджено санкції.

«Важливо, що розслідування триває зі схвалення влади, — наголосила посол. — Це сильний сигнал того, що антикорупційні інститути в Україні справді працюють і що корупції немає місця навіть на найвищому рівні».

Ці події відбуваються у той час, коли мільйони українців живуть без стабільної електрики та тепла. Саме тому реакція держави на корупцію набуває особливого значення. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас, виступаючи на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді, зазначила: «Скандал з корупцією в енергетиці дуже серйозний — і вкрай невдалий час».



Корупція, за її словами, «як рак, який роз'їдає суспільство зсередини». Але важливо, як швидко та рішуче країна реагує на такі випадки. Україна, вважає ЄС, показує рішучість.

Збереження незалежності антикорупційної системи є ключовим елементом європейського шляху. Це доказ того, що країна серйозно ставиться до реформ, довіри своїх громадян та міжнародних партнерів, наголосила Матернова.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»