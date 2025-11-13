В оккупированном Донецке гремят взрывы, город атакуют дроны

Вечером в четверг, 13 ноября, во временно оккупированном Донецке находится под атакой дронов. Об этом передают местные паблики.

На обнародованных видео слышно, как город атакуют беспилотники, в городе слышно взрывы. Кроме того, местные жители пишут, что в центре пропало электроснабжение.

В Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 3100 абонентов.



Ранее мы писали, что 6 ноября в Никитовском районе оккупированного города Горловка произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»